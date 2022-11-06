Діджиталізації послуг МВС в «Дії»: Е-посвідчення водія може повністю замінити пластикові права

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 92

Наприкінці року українці зможуть оформляти посвідчення водія на вибір – або звичайний пластиковий документ, або електронний варіант, який замінить традиційний

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, що регулюють отримання посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Згідно зі змінами, українські водії з 14-го грудня матимуть вибір: або оформляти традиційні пластикові права, або оформляти лише електронний варіант документів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

- У найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів, — йдеться в повідомленні.

В МВС наголошують, що тепер Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиним документом, який свідчить про права на керування авто, без їх фізичних варіантів - пластикових бланків.

- Посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в додатку «Дія» не просто стає рівнозначним фізичним документам, а може повністю їх замінювати, — уточнюють в МВС.

Зміни вносяться на тлі діджиталізації послуг, що передбачає значно спростити оформлення посвідчень водія. Власники транспортних засобів зможуть у кілька кліків оформлювати обмін прав водія, а також проводити реєстраційні дії з авто у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Крім того, нововведення, дає можливість заощадити, оскільки не потрібно буде платити за пластикові бланки.