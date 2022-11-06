Діджиталізації послуг МВС в «Дії»: Е-посвідчення водія може повністю замінити пластикові права

Наприкінці року українці зможуть оформляти посвідчення водія на вибір – або звичайний пластиковий документ, або електронний варіант, який замінить традиційний
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, що регулюють отримання посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Згідно зі змінами, українські водії з 14-го грудня матимуть вибір: або оформляти традиційні пластикові права, або оформляти лише електронний варіант документів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
В МВС наголошують, що тепер Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиним документом, який свідчить про права на керування авто, без їх фізичних варіантів - пластикових бланків.
Зміни вносяться на тлі діджиталізації послуг, що передбачає значно спростити оформлення посвідчень водія. Власники транспортних засобів зможуть у кілька кліків оформлювати обмін прав водія, а також проводити реєстраційні дії з авто у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.
Крім того, нововведення, дає можливість заощадити, оскільки не потрібно буде платити за пластикові бланки.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер