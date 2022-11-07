У грудні трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати на суму від 66 до 660 грн

Сьогодні, 07:12 Переглядів: 490

У 2022 році, попри війну, усі планові перерахунки пенсій проводяться вчасно та у повному обсязі. Так само без затримок проводяться пенсійні виплати. Наступне підвищення пенсій у 2022 році буде з 1-го грудня. Воно зумовлене підвищенням прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у бюджеті Пенсійного фонду України на 2022 рік та у заяві Міністерства соціальної політики.

При цьому мінімальна пенсія зросте на 66 грн (до 2093 грн), а максимальна – на 660 грн (до 20 930 гривень).

Як зазначають у Мінсоцполітики, надбавку отримають три категорії пенсіонерів:

які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);

які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);

які мають великий страховий стаж - їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 грн).