У Кременчуці увічнили пам’ять лікаря, що врятував місто від чуми

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4 листопада у Кременчуці урочисто відкрили меморіальний барельєф вченому, лікарю-епідеміологу Данилу Самойловичу (Сушковському), що врятував наше місто та Україну від епідемії чуми 1784 року.

Меморіал встановили на камені біля входу в гімназію № 7, що в Крюкові. Як розповіла Тамара Вібла, керівниця історико-краєзнавчого гуртка гімназії, ідея створення пам'ятної дошки виникла ще 30 років тому. Місце встановлення обрали не випадково.

Гімназія розташована на території колишнього селища Карантин, а на її території й досі стоїть комора, де зберігали продукти. Саме селище простягалося від пам'ятника козаку, що стоїть на по дорозі на Світловодськ, до палацу імені Котлова. Старші люди й досі називають одну з зупинок в районі дамби поблизу вул. Чумацький шлях - «Карантин» та пам'ятають, як стрибали по льохах. Льохи ж засипали, коли будували дамбу та каскад водосховищ, у 50-ті роки минулого століття.

Лікаря Самойловича у 1784 році до Кременчука «виписав» князь Григорій Потьомкін. Коли імператриця Катерина ІІ проїжджала повз Кременчук, уся лівобережна частина Кременчука захворіла на чуму, багато людей помирало. Лікар Самойлович на той час боровся з інфекцією у різних містах – Москві, Одесі, Херсоні.

Він збудував на місці майбутнього Карантину 9 бараків та сам там лікував кременчужан. Тамара Вібла каже, що Самойлович відділив хворих від здорових, ввів цілий ряд заходів: лікарі носили певний одяг, відділяли хворих людей від здорових, щоб уникнути зараження. І таким чином довів, що чума передається повітряно-крапельним шляхом.

Микола Степаненко та Оксана Бойко

Меморіальний барельєф створили кременчуцький скульптор Микола Степаненко (дочка якого — випускниця гімназії №7) та художниця Оксана Бойко. Гроші зібрали небайдужі кременчужани, які були присутні на заході, але не захотіли розголошувати свої прізвища.

Тим часом кременчуцькі митці готують музичну поему памяті Данила Самойловича. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» композитор Сергій Горюнович, сам музичний твір вже написаний, над твором працюють Оксана Бойко, Микола Степаненко та Олена Горюнович (режисерка відеомонтажу). Над поемою працювали майже рік, незабаром у Кременчуці представлять повну версію твору. А поки що композицію Сергія Горюновича можна послухати за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуцькій художній галереї презентували цей меморіальний барельєф лікарю Самойловичу.