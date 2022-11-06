«Кремінь» у дербі сусідів обіграв «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 174

Сьогодні, 6 листопада футболісти Кременя вдруге обіграли Гірник-Спорт, цього разу з мінімальним рахунком 2:1.

"Гірник-Спорт" - "Кремінь" 1:2

Голи: Громенко (37) - Азізов (39), Фальковський (78)

"Гірник-Спорт": Максим Коваленко, Олександр Ніколишин, Сулейман Сейтхалілов, Вадим Сологуб, Владислав Шинкаренко, Владислав Громенко, Дмитро Шинкаренко, Максим Шептицький, Владислав Горбаченко, Денис Підручний, Максим Цвіренко

"Кремінь": Данило Єрмолов, Андрій Савицький, Данило Сидоренко, Кирило Матвєєв, Давронбек Азізов, Денис Галата, Данило Фальковський, Владислав Бондар, Максим Агапов, Олександр Вівдич, Данило Аркуша

Команди підходили до гри в різному емоційному стані. Аутсайдер групи шість матчів поспіль не міг виграти, а "Кремінь" - не програвав три тури. Відзначимо, що найбільшу свою поразку "Гірник-Спорт" зазнав якраз від кременчуцького колектива - 0:7.

Вже на початку зустрічі господарі забили, але гол Горбаченка скасували через положення поза грою. У цьому епізоді варто відзначити подачу Громенка, хоч і офсайд у нападника "Гірника-Спорт" був очевидний. Досить несподівано гості віддали ініціативу, хоча "Кремінь" у цьому сезоні завжди намагався грати активно. Наприкінці тайму гравці "Гірника-Спорт" відкрили рахунок. З ударом Сейтхалілова впорався голкіпер, але першим на добиванні опинився Громенко - 1:0.

Через декілька хвилин гості зрівняли рахунок. Азізов зі штрафного влучив у дев'ятку - 1:1. На перерву команди пішли за нічийного результату, хоча більш активними були підопічні Жабченка.

Розмова з тренером пішла на користь гостям, які після перерви заграли агресивніше. Хорошу нагоду відзначитися мав Бондар, який з декількох метрів не влучив у площину воріт після прострілу Галати. Численні порушення правил збивали і без того невисокий темп матчу. На 78-й хвилині флангова атака допомогла підопічним Локтіонова забити. Галоян скинув на Фальковського, який розстріляв ворота Коваленка - 1:2.

Відігратися господарі поля не змогли. Гра завершилася вольовою перемогою кременчуцького колектива - 2:1. "Гірник-Спорт" вже 7 гру поспіль без перемог.