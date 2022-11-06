Майже як у Європі: порівняння українських, польських та німецьких цін

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 526

У порівнянні із січнем вартість продуктового кошика у Кременчуці зросла на 35%. Лише на 55 гривень дорожче обійдеться продуктовий кошик у Польщі, ніж аналогічний в Кременчуці. У Німеччині його вартість на 1300 грн дорожча.

Наприкінці жовтня ми публікували, що ціни на продукти дещо зросли: це стосувалось макаронних виробів, борошна, хлібу, свинини, сметані, яєць, овочів. Але наскільки ціни зросли з початку війни? І наскільки Україна у продуктовому сенсі дешевша за країни-європейки?

Плюс 35% на харчах

Аби побачити, наскільки підвищились ціни, ми знайшли чек з супермаркету, датований січнем та порівняли його з сьогоднішньою вартістю тих самих продуктів від тих самих виробників. У підсумку, зараз за той самий набір продуктів потрібно сплатити майже на 600 грн більше. Тобто, на 35% більше, ніж у січні.





Що подорожчало найбільше з нашого кошику? Твердий сир: плюс 80 грн на кіло. Ковбасні вибори, включаючи балики, сардельки, ковбаси, додали 50-60 гривень за кіло. Кіло свинини також додало у вартості 55 грн, а печінка зросла у вартості на 40 грн, тобто, вдвічі. При цьому курячі стегна дивним чином залишились на місці і навіть подешевшали на 5 грн: за рахунок акції у супермаркеті. Дорогоцінними стали крупи: майже плюс 40 грн на кіло гречаної каші та плюс 30 грн за пачку рису. Цінники на фрукти пішли вгору майже вдвічі: апельсини на 40 грн, лимони на 35 грн, банани на 25 грн, мандарини на 16 грн. Найменше подорожчали молочні продукти: кефір та сметана на 5-6 грн на упаковці. Масло – плюс 12 грн на пачці, сир кисломолочний – плюс 9 грн за упаковку на 350 гр. Велика упаковка майонезу на 15 грн. Желатин – плюс 5 грн на пачці, тобто, подорожчання удвічі, шоколад – плюс 9 грн. До 5 грн на кіло збільшилась вартість борошна. У цьому наборі немає яєць, які подорожчали вдвічі, олії та ще багатьох продуктів, які б дали більш об'єктивну картину.





Кременчуцький кошик VS Польський: плюс 55 грн

За кордоном також скаржаться на ціни, що зросли. У Польщі, Німеччині, Австрії, Естонії та інших країнах кажуть, що вони відчули підвищення вартості продуктів. Проте навряд чи як українці – плюс 35% лише на одній покупці. Подивимось, чи після зростання цін у європейських супермаркетах цінники набагато вищі за кременчуцькі.

Для цього ми порівняли наші, польські та німецькі ціни у магазинах-дискаунтерах. До нашого продуктового кошику поклали як продукти, так і деякі засоби гігієни.

Овочі в Україні набагато дешевше, ніж за кордоном. Наприклад, наша капуста коштує в 4 рази менше за німецьку, і в два рази за польську. Картопля в 3-4 рази дешевша, ніж у країнах-європейках. Морква така сама як у Польщі, проте вдвічі дешевша за німецьку. Цибуля майже однакова у ціні із Польщею та Німеччиною. Помідори хоча і дорогі, але таки на 10-20 грн дешевші за ті, що продають у Європі. З фруктами інша картина. Набагато дешевші хіба що яблука. Банани у нас дорожчі, мандарини та апельсині такі самі, як у Польщі, проте дешевші за німецьки. Виноград на рівні з Польщею, у Німеччині дорожче, проте інколи і там він трапляється за кременчуцькими цінами. А от сири дешевші закордоном: і не дивно, не дарма до нас привозять товари з Європи. Наші яйця майже наздогнали європейські: різниця у 10 грн за десяток. Щодо алкгольних напоїв, вартість пляшки пива та вина приблизно одна і та сама (у Польші вино виявилось дорожче). Українська горілка дешевша майже в два рази за німецьку. Одні і ті самі цукерки з лікером коштують у нас дорожче за європейські, велика шоколадка Milka майже однакова усюди у ціні.

Польська курка трохи дорожча за кременчуцьку, у німеччині вона у 2-3 рази дорожча.

Свинина вийша у кошику на 30 грн дорожче, ніж у Польші. Але у два рази дешевша у порівнянні з Німеччиною. За кілограм морозива у нас, несподівано, доведеться викласти в два рази більше, ніж у країнах ЄС. Макаронні вироби коштують приблизно однаково. Соняшникова олія у нас така сама як і у Польщі, проте на 30 грн на літрі дешевше за ту, що продається у Німеччині. Цукор у нас на 10 грн дешевше закордонного. Вартість шинки у Польщі дешевша, а за нашим порівнянням у нас вона на рівні з німецькою. Український хліб в два рази дешевший за німецький, та на 5-7 грн дешевший за польський. Масло та сметана на рівні із польськими цінами, проте у 1,5-2 рази дешевше, за німецькі ціни.

Щодо засобів гігієни, то один і той самий дезодорант у нас дешевший на 20 грн. Однаковий гель для душу коштує у нас і у Німеччині однаково, у Польщі чомусь виявився дорожчим. Шампунь Schauma майже однаковий з вартістю у Німеччині.

Загалом, цей набір продуктів та товарів у Польщі коштує на 55 грн дорожче, ніж у нас. Та обійдеться десь на 1300 дорожче у німецькому супермаркеті-дискаунтері, що дорівнює приблизно 35 євро. Проте середня зарплата по області на січень 2022 – 367 євро, чого не скажеш про європейських сусідів…





