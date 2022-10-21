У Кременчуці зафіксували підвищення цін на деякі продукти

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 267

Подорожчали вироби з борошна, свинина, овочі та яйця

Минулого тижня у Кременчуці дещо зросли ціни на продукти. Про це розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Так, дещо підвищились мінімальна та максимальна ціна на макаронні вироби, борошно, батон, свинину, сметану та яйця, а також капусту та моркву.

Також зросла мінімальна ціна на бензин та газ.

Водночас, як зазначив Олег Лєднік, ціни у Кременчуці не перевищують середніх по області.

Детальніше дивіться ціни у табличці.