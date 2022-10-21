У Кременчуці зафіксували підвищення цін на деякі продукти

Минулого тижня у Кременчуці дещо зросли ціни на продукти. Про це розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Так, дещо підвищились мінімальна та максимальна ціна на макаронні вироби, борошно, батон, свинину, сметану та яйця, а також капусту та моркву.
Також зросла мінімальна ціна на бензин та газ.
Водночас, як зазначив Олег Лєднік, ціни у Кременчуці не перевищують середніх по області.
Детальніше дивіться ціни у табличці.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер