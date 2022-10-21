Батькам Євгенія Кондрашова вручили орден «За мужність», яким кременчужанина нагородили посмертно

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 263

Сьогодні, 21 жовтня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили орден «За мужність» III ступеню, яким був нагороджений полеглий захисник України Євгеній Кондрашов, його батькам.

Він загинув 24-го березня у 24-річному віці, виконуючи бойове завдання під час артилерійського обстрілу у Харкові.

Указ про нагородження був підписаний Президентом України 13 квітня 2022 року, але нагороду передали до Кременчуцького РТЦУ та СП тільки зараз.

Старшого лейтенанта Євгенія Кондрашова нагородили «за особисту мужність та самовіддані дії та героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

У кабінет до начальника Кременчуцької РВА запросили матір, батько та молодшу сестру загиблого Героя. Нагороду вручали начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

— Кондрашова Євгенія Сергійовича за особисту мужність, самовіддані дії й героїзм, проявлену волю під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагородили орденом «За мужність» III ступеню, нажаль, посмертно. Прийміть наші щирі співчуття! Розумію, що наші слова нерівноцінні вашій втраті, але запевняю, що ви можете розраховувати на будь-яку необхідну допомогу, — зазначив Олег Лєднік під час вручення ордена.

Євгеній Кондрашов розпочав військову службу у 2015 році — закінчив Київський військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, хотів присвятити все життя військовій службі за прикладом свого батька.

Минулого року юнак одружився, мав багато мрій та планів, які забрала війна.

— Він був дуже доброю людиною, усім допомагав, вважав, що необхідно йти вперед. І він це завжди робив, ніколи не зупиняючись. Він і загинув, рятуючи своїх побратимів, — розповіла мати загиблого Героя Ольга Кондрашова.

Вона згадала, як Євгеній щоранку телефонував їй з фронту, запитував про їх буття та заспокоював, що з ним усе добре.

— Як тільки почалася війна, він щоранку нам писав: «4.5.0». Це означало, що з ним усе в порядку. Того дня, коли загинув, вранці також це написав. Але о 3-й годині ми дізналися, що його не стало, — додала мати загиблого Героя.

Слава Герою і вічна пам’ять!