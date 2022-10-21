Батькам Євгенія Кондрашова вручили орден «За мужність», яким кременчужанина нагородили посмертно

Сьогодні, 21 жовтня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили орден «За мужність» III ступеню, яким був нагороджений полеглий захисник України Євгеній Кондрашов, його батькам.
Він загинув 24-го березня у 24-річному віці, виконуючи бойове завдання під час артилерійського обстрілу у Харкові.
Указ про нагородження був підписаний Президентом України 13 квітня 2022 року, але нагороду передали до Кременчуцького РТЦУ та СП тільки зараз.
Старшого лейтенанта Євгенія Кондрашова нагородили «за особисту мужність та самовіддані дії та героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».
У кабінет до начальника Кременчуцької РВА запросили матір, батько та молодшу сестру загиблого Героя. Нагороду вручали начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
Євгеній Кондрашов розпочав військову службу у 2015 році — закінчив Київський військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, хотів присвятити все життя військовій службі за прикладом свого батька.
Минулого року юнак одружився, мав багато мрій та планів, які забрала війна.
Вона згадала, як Євгеній щоранку телефонував їй з фронту, запитував про їх буття та заспокоював, що з ним усе добре.
Слава Герою і вічна пам’ять!
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер