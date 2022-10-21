АМКУ нарешті вирішили з'ясувати, чому так сильно здорожчали яйця

Курячі яйця зросли в ціні на 54% протягом літа, повідомив Антимонопольний комітет 20 жовтня. Відомство встановило це після повідомлень у медіа про подорожчання яєць, які почали з’являтися з вересня.
При цьому, за даними Держстату, цей показник знижувався з лютого по травень.
У Кременчуці ціна на яйця коливається від 55 до 70 гривень за десяток.
АМКУ навів статті витрат, які впливають на собівартість яєць: зокрема, це корми, вартість енергоносіїв, зарплати та ветеринарні ліки, а також наявного поголів’я курей, які несуться.
Одна з компаній на початку повномасштабного російського вторгнення повідомила Комітет про втрату курей і потужностей у Донецькій, Харківській, Херсонській та Київській областях. Це могло негативно вплинути на пропозицію яєць на ринку.
Водночас в АМКУ зазначають, що ціни на ринку кормів лишаються відносно низькими через надлишок зерна в Україні, спричинений блокуванням портів.
Антимонопольний комітет зазначає, що компанії мають право захищати свої інтереси, особливо в умовах воєнного стану, але ці дії «не повинні бути надмірними». АМКУ надіслав підприємствам вимоги про надання інформації щодо факторів впливу на цінову політику.
Нагадаємо, у Мінагрополітики обіцяли, що ціни на яйця впадуть та стабілізуються до довоєнного рівня вже незабаром — наприкінці жовтня-початку листопада.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер