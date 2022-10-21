АМКУ нарешті вирішили з'ясувати, чому так сильно здорожчали яйця

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 508

Курячі яйця зросли в ціні на 54% протягом літа, повідомив Антимонопольний комітет 20 жовтня. Відомство встановило це після повідомлень у медіа про подорожчання яєць, які почали з’являтися з вересня.

При цьому, за даними Держстату, цей показник знижувався з лютого по травень.

У Кременчуці ціна на яйця коливається від 55 до 70 гривень за десяток.

АМКУ навів статті витрат, які впливають на собівартість яєць: зокрема, це корми, вартість енергоносіїв, зарплати та ветеринарні ліки, а також наявного поголів’я курей, які несуться.

Одна з компаній на початку повномасштабного російського вторгнення повідомила Комітет про втрату курей і потужностей у Донецькій, Харківській, Херсонській та Київській областях. Це могло негативно вплинути на пропозицію яєць на ринку.

Водночас в АМКУ зазначають, що ціни на ринку кормів лишаються відносно низькими через надлишок зерна в Україні, спричинений блокуванням портів.

«Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Розуміючи соціальну важливість вказаного питання, Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Антимонопольний комітет зазначає, що компанії мають право захищати свої інтереси, особливо в умовах воєнного стану, але ці дії «не повинні бути надмірними». АМКУ надіслав підприємствам вимоги про надання інформації щодо факторів впливу на цінову політику.

Нагадаємо, у Мінагрополітики обіцяли, що ціни на яйця впадуть та стабілізуються до довоєнного рівня вже незабаром — наприкінці жовтня-початку листопада.