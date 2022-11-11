ГАВ: сьогодні на Полтавщині вводять графік аварійних відключень

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 546

Сьогодні, 11 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині додатково введений графік аварійних відключень (ГАВ), повідомляє Полтаваобленерго.

« Шановні споживачі! Сьогодні, 11 листопада, у Полтавській області з 04:26 введено додатково графік аварійних відключень (ГАВ) », - йдеться в повідомленні.

Минулої ночі росіяни завдали ударів по енергооб'єктах України, тому екстрені, а не планові відключення електроенергії застосовуватимуть у низці областей, у тому числі й в Києві, повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.



