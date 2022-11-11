ГАВ: сьогодні на Полтавщині вводять графік аварійних відключень

Сьогодні, 11 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині додатково введений графік аварійних відключень (ГАВ), повідомляє Полтаваобленерго.
Минулої ночі росіяни завдали ударів по енергооб'єктах України, тому екстрені, а не планові відключення електроенергії застосовуватимуть у низці областей, у тому числі й в Києві, повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер