У Кременчуцькій РВА розповіли про ціни та роботу управління Держпродспоживслужби

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 229

Ціни на Полтавщині та у Кременчуцькому районі поступово зростають, що обумовлено складною економічною ситуацією через війну. Проте, завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, працівники відділу захисту споживачів протягом минулого тижні проводили моніторинг цін у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі» та «Ілона».

Він показав, що на соціально значущі товари необґрунтованого підвищення цін у Кременчуцькому районі не було, а їх рівень відповідає середньообласному. У відділі захисту споживачів також відреагували на 4 звернення, які стосуються порушень прав споживача при придбанні товару в інтернет-магазині, надання неякісних інтернет-послуг, можливих незаконних дій обслуговуючої кампанії та нарахування абонентської плати за постачання теплової енергії та гарячої води.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів були демонтовані 2 рекламні об’єкти, які встановили з порушенням Закону України «Про рекламу».

Нагадаємо, на початку жовтня на брифінгу в Кременчуцькій РВА новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

У Держпродспоживслужбі також повідомили куди можна поскаржитись на завищені ціни.