«Нас попередили, що за 2 тижні 28 будинків повністю відключать від енергопостачання»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 435

До редакції «Телеграфа» цього вівторка звернулись мешканці приватних будинків по провулку Вільний (№№10-24) та вулиці Київська (№№101-119). Вони повідомили, що їхні будинки вже за два тижні мають всі шанси поринути у темряву: подачу електроенергії можуть припинити зовсім:

– У нашому житловому кварталі 28 приватних будинків, які понад 30 років отримували живлення від кар'єроуправління «Кварц», – розповів мешканець житлового кварталу. – Два роки тому кар'єроуправління вирішило передати нас на обслуговування до енергокомпанії. Процес пішов: нам замінили лічильники, провели кабельну мережу, відкрили особові рахунки у «Полтаваобленерго», ми уклали попередні договори. Проте остаточно за ці два роки нас так нікому і не передали. А зараз ми зіткнулись з тотальними відключеннями електроенергії: іноді світло є лише по 4 години на день. З початку листопада почалися відключення понад 6 годин, без будь-яких графіків відключень, попереджень та повідомлень. 7 листопада на 11 годин поспіль – це окрім офіційних графіків відключення. Ми звернулись до кар’єроуправління та почули, що підприємство більше не в змозі здійснювати постачання електроенергії нашого кварталу. Бо вони зазнають збитків: кар'єроуправлінню відпускають електроенергію за промисловими цінами, а вони постачають її нам за цінами для населення. Нас попередили, що за 2 тижні повністю припинять постачати електроенергію у наші 28 будинків. Проте й енергокомпанія нас до себе не бере: відповіли, що зараз це технічно неможливо. У кар'єроуправлінні кажуть, що вони зі свого боку все давно зробили для передачі. Виходить, пінг-понг. Ми найняли адвоката, аби скласти колективне звернення та розіслати по всіх інстанціях, підняти громадськість. У нашому кварталі проживають і літні люди віком 70-94 роки, і маленькі діти, люди з інвалідністю…

Ситуація нагадувала крижаний хоррор муві, проте вже наприкінці середи її вдалось вирішити: посадовці пообіцяли, що будинки будуть зі світлом.

« Ми зазнаємо збитків»

– Цей житловий квартал ще з 90-х має живлення від кар'єроуправління, – розповів «Телеграфу» Геннадій Федотов, керівник АТ «Кременчуцьке кар'єроуправління Кварц». – Проте раніше не було закону «Про ринок електричної енергії», а сама електроенергія була дешевшою. Після зміни законодавства виявилось, що ми, по суті, постачаємо електроенергію до цього житлового кварталу нелегально. Адже ми, як підприємство, не маємо ліцензії на продаж електроенергії населенню. Аби дотримуватись законодавства, два роки тому ми розпочали процедуру передачі цих 28 будинків до енергокомпанії, що обслуговує населення у Кременчуці. Ми розпочали підготовчі роботи: на вимогу енергокомпанії власним коштом встановили електронні лічильники у мешканців, підготували підстанцію, інвестували кошти. Проте остаточного результату так і не домоглись. Продовжували увесь цей час забезпечувати приватні будинки електроенергією.Але зараз, коли підприємство працює 2 дні на тиждень, у нас немає можливості утримувати енергозабезпечення у цьому кварталі. Ми зазнаємо збитків, адже як підприємство купуємо електроенергію за ціною 6,17 грн кВт*год. Проте постачаємо її людям за цінами для населення – 1,68 грн кВт*год. У рік робота електропідстанції, яка живить цей квартал, обходиться нам у 400 тис. грн. Підприємство зараз стоїть, ми не можемо утримувати цей об'єкт. Ми були змушені попередити мешканців про те, що нам доведеться відключити будинки від живлення. Але наразі вдалось владнати це питання: ми маємо домовленості з енергокомпанією. Електроенергія буде подаватись мережею кар'єроуправління, підстанція залишиться у нас на балансі. Проте наше підприємство не буде сплачувати за той обсяг електроенергії, що споживає цей житловий квартал. Мешканці вже укладають договори з «Полтаваенергозбутом» та сплачуватимуть постачальнику енергії за надані послуги.

«Будинки не відключатимуть від енергопостачання»

Керівник кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь:

– Цей житловий квартал не буде відключений від енергоживлення – вдалося знайти компроміс з керівництвом АТ «Кременчуцьке кар'єроуправління Кварц». Споживачі вже отримали всю необхідну документацію від «Полтаваобленерго», їм були видані паспорти точок розподілу електричної енергії. Зараз мешканці цього кварталу мають звернутися до постачальника універсальної послуги, яким є ТОВ «Полтаваенергозбут», та надати документи для укладення договірних відносин щодо постачання електроенергії (паспорт, код, документи на право власності, паспорти точок розподілу). Спеціалісти «Полтаваобленерго» знімуть контрольні покази з лічильників, відповідно до яких мешканці надалі сплачуватимуть кошти за послугу обраному постачальнику.