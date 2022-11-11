Херсон – це Україна: Укрпошта випустила марку до Дня звільнення міста

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 404

«Херсон — це Україна!». Саме таку марку Укрпошта запустила сьогодні, 11 листопада, у День звільнення Херсона від російських загарбників. Про це повідомив Ігор Смілянський.

— Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, — іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові — найкращі, а деокупація, то лише питання часу. Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці, — йдеться у повідомленні.

До марки також випускаємо конверт, де наш солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну та листівка «Херсон – це Україна». Кавунів багато не буває:)

Сьогодні стартує передзамовлення (увага — саме передзамовлення), а саму марку обов’язково запустять безпосередньо в Херсоні в грудні.

— Може я зроблю це, як в.о. директора Херсонської дирекції, хоча, знаючи нашу команду та швидкість поновлення роботи Укрпошти, це навряд чи, бо ми поновимо там свою роботу значно раніше), — додав Ігор Смілянський.

Забронювати можна тут і маленький нюанс — передзамовлення мусить бути окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.