Херсон – це Україна: Укрпошта випустила марку до Дня звільнення міста

«Херсон — це Україна!». Саме таку марку Укрпошта запустила сьогодні, 11 листопада, у День звільнення Херсона від російських загарбників. Про це повідомив Ігор Смілянський.
— Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, — іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові — найкращі, а деокупація, то лише питання часу.
Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці, — йдеться у повідомленні.
До марки також випускаємо конверт, де наш солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну та листівка «Херсон – це Україна». Кавунів багато не буває:)
Сьогодні стартує передзамовлення (увага — саме передзамовлення), а саму марку обов’язково запустять безпосередньо в Херсоні в грудні.
Забронювати можна тут і маленький нюанс — передзамовлення мусить бути окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер