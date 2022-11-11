На Полтавщині двоє чоловіків влаштували різанину – один з них помер у лікарні

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Між ними виник конфлікт під час спільного дозвілля

У Решетилівці побилися двоє чоловіків – один з них помер у лікарні.

За інформацією начальника сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) Полтавського районного управління Сергія Балашова, про подію поліції стало відомо 22 жовтня близько 17.30. Місцеві жителі розповіли, що побачили на території одного із господарств міста двох чоловіків з тілесними ушкодженнями. Обидва були госпіталізовані до Решетилівської лікарні з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативна група з'ясувала, що між місцевими чоловіками 66 та 64 років виник конфлікт під час спільного дозвілля. Під час бійки обидва отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені. На жаль, 25 жовтня 64-річний учасник конфлікту помер у лікарні.

На підставі зібраних доказів 66-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Триває комплекс необхідних слідчих дій.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.