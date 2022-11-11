Свідомі кременчужани допомогли патрульним зловити п'янючого водія

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Свідомі кременчужани допомогли патрульним зловити нетверезого водія. Про це інформує патрульна поліція міста.

Учора, 10 листопада, близько 12.00 охоронці порядку отримали повідомлення про те, що керманич автомобіля Volvo порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуваючи у нетверезому стані.

Під час спілкування з 34-річним чоловіком інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,55 ‰, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

До того ж під час перевірки документів, патрульні встановили, що державний номерний знак даного автомобіля не відповідає реєстраційним документам.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах) КУпАП.