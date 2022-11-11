Яке має бути харчування школярів під час дистанційного навчання

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 111

Безальтернативні зміни, які українці переживають під час повномасштабної війни, створюють додаткові складнощі в організації навчального процесу для закладів освіти та батьків. Тепер саме батьки мають взяти на себе значну частину відповідальності за харчування школярів вдома у перервах між онлайн-уроками.

Ділимося з вами загальними рекомендаціями щодо харчування школярів вдома під час дистанційного навчання від Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Вони базуються на сучасних принципах науки про харчування та кращій міжнародній практиці, які стали підґрунтям для реформи шкільного харчування в Україні.

Планування прийомів їжі

Режим – одна з найважливіших складових у харчуванні дітей та підлітків. Тож за онлайн-навчання варто узгодити з адміністрацією школи й класним керівником час і тривалість перерви на другий сніданок та обід.

Перерву на другий сніданок бажано організувати з 10:00 до 11:00, її тривалість має становити не менше 20 хвилин. Орієнтовно з 13:00 до 14:00 має бути передбачена перерва на обід тривалістю 25-30 хвилин.

Слід зважати на те, що школярі часто готують або розігрівають страви самостійно, а це потребує додаткового часу. Загалом протягом дня дітям та підліткам шкільного віку необхідно три стандартні прийоми їжі плюс один-два перекуси.

Питний режим

Потреба школяра у рідині має забезпечуватися чистою питною водою. Вода має бути постійно доступною протягом навчального дня та особливо під час фізичної активності.

Необхідна кількість рідини для дітей та підлітків передусім зумовлена відчуттям спраги. Більша кількість рідини потрібна у разі значних і тривалих фізичних навантажень.

Гарячі напої (чай, какао) мають споживатися в помірній кількості, бажано без доданого цукру. Фруктовий сік слід обмежити: до однієї склянки (200 мл) на день.

Харчові продукти для обов’язкового регулярного споживання

Під час кожного прийому їжі діти шкільного віку мають споживати різноманітні овочі (крім картоплі), зокрема, свіжі, приготовлені, морожені або консервовані без значного вмісту солі. Кількість овочів має дорівнювати 100 г на кожен основний прийом їжі тричі на день.

Аналогічну кількість фруктів і ягід (100 г) слід передбачити для школярів під час основних прийомів їжі або перекусів. Крім свіжих сезонних фруктів меню може включати морожені, консервовані фрукти і ягоди без додавання великої кількості цукру, а також сушені ягоди з фруктами.

Щоденне меню школярів всіх вікових груп має включати цільнозернові продукти (каші, цільнозерновий хліб, макаронні вироби) та бобові. Загальна кількість становить 150 г для молодшого шкільного віку і 200 г – для старшого.

Для забезпечення фізіологічного росту та розвитку організму у дитячому і підлітковому віці слід щоденно споживати три порції молочних продуктів, одне куряче яйце, два-три рази на тиждень – рибу (бажано жирні морські сорти), два-три рази на тиждень – м’ясо птиці, один-два рази на тиждень – червоне м’ясо.

Перекуси

Слід передбачити певний перелік корисних харчових продуктів, які школярі можуть швидко знайти й спожити без спеціального приготування. Для цих цілей найкращими варіантами можуть бути овочі (наприклад, морквяні палички), фрукти, сушені фрукти і ягоди, горіхи та насіння, цільнозернові крекери тощо.

Солодощі

ВООЗ та національні професійні лікарські асоціації рекомендують обмежити споживання цукру: до 25 г на день. Загалом, десерти, які споживають діти і підлітки, слід обмежити. Їхня кількість має бути меншою за 10% загальної добової калорійності.

Сіль

Діти молодшого шкільного віку мають споживати менш як три грами солі, а школярі старших вікових груп не більше п’яти грамів на день. Слід усвідомлювати, що основна кількість солі споживається у складі перероблених харчових продуктів: хлібу, оброблених м’ясних виробів, снеків, сиру, консервів, соусів.

Резюме

Здорове і збалансоване харчування дітей та підлітків разом із регулярною фізичною активністю забезпечують не лише здоров’я школярів, але й безпосередньо впливають на успішність навчання.

- Сьогодні Україна проходить через найскладніші випробування в історії. Але здоров’я дітей лишається пріоритетом попри всі обставини. Адміністрація закладів освіти, батьки й самі діти мають спільно забезпечити умови для сприяння здоровому вибору і дотриманню принципів збалансованого харчування під час дистанційного навчання, а також у вільний від уроків час, - підсумував Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Раніше ми писали, як містянам залишатися здоровими та урізноманітнити осіннє харчування.