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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію у районі та навчання по діям у надзвичайних ситуаціях

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 149

 

Військова адміністрація та органи місцевого самоврядування провели навчання по діям при ліквідації надзвичайних ситуацій

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно, надзвичайних ситуацій та резонансних злочинів зафіксовано не було.  

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценка.

Вогнеборцям ДСНС вчора увечері довелося виїжджати на гасіння пожежі житлового будинку у Нову Знам’янку. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Протягом минулого дня громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного із дебоширів поліцейські склали адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 6 водіїв.

Одну особу було затримано за правопорушення, пов’язане з незаконним обігом наркотичних речовин. Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Під головуванням начальника обласної військової адміністрації Кременчуцька РВА разом з органами місцевого самоврядування, структурами ДСНС та територіальних підрозділів інших держорганів у районі провели навчання по діях під час ліквідації надзвичайних ситуацій у зимовий період. Зокрема, відпрацьовувався алгоритм роботи щодо деблокування доріг державного та місцевого значення під час сильних снігопадів.

— Навчання відпрацювали на «відмінно». Техніка та особовий склад до дій в умовах надзвичайних ситуацій готовий, відповідні матеріальні ресурси для цього створені, — зазначив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА навчання надзвичайні події нетверезий водій
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