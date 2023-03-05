У Кременчуці вигоріли 2 гектари сухостою

4 березня о 17.17 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу сухостою на відкритій території поблизу Дачного провулку у Кременчуці.
Як повідомили в Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл., на місце події виїхали рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили загоряння сухостою на площі 2 га.
О 17.34 вогнеборці локалізували пожежу, та о 17.45 ліквідували.
Була залучена 1 одиниця техніки.
Нагадуємо, що 3 березня у Кам'яних Потоках вигоріло не менше пів гектара трави.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер