У Кременчуці вигоріли 2 гектари сухостою

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4 березня о 17.17 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу сухостою на відкритій території поблизу Дачного провулку у Кременчуці.

Як повідомили в Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл., на місце події виїхали рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили загоряння сухостою на площі 2 га.

О 17.34 вогнеборці локалізували пожежу, та о 17.45 ліквідували.

Була залучена 1 одиниця техніки.

Нагадуємо, що 3 березня у Кам'яних Потоках вигоріло не менше пів гектара трави.