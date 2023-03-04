Вчора на Кременчуччині горів сухостій

Третього березня о 16.10 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу сухостою на відкритій території на вул. Горького у Кам'яних Потоках.
Як повідомили в Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл., на місце події виїхали рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили загоряння сухостою на площі 0,5 га.
О 16.38 кременчуцькі вогнеборці локалізували пожежу, та о 16.44 ліквідували її.
Була залучена 1 одиниця техніки.
Раніше ми писали, скільки у Кременчуці сталося коротких замикань.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер