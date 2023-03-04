Вчора на Кременчуччині горів сухостій

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Вигоріло не менше пів гектара трави у Кам'яних Потоках

Третього березня о 16.10 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу сухостою на відкритій території на вул. Горького у Кам'яних Потоках.

Як повідомили в Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл., на місце події виїхали рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили загоряння сухостою на площі 0,5 га.

О 16.38 кременчуцькі вогнеборці локалізували пожежу, та о 16.44 ліквідували її.

Була залучена 1 одиниця техніки.

Раніше ми писали, скільки у Кременчуці сталося коротких замикань.