Як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 139

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Ніяких надзвичайних подій не сталося. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 2 березня, об 11.14, у Кременчуці, на вулиці Мазепи, у під'їзді житлового будинку сталося коротке замкнення. Обійшлось без пожежі.

Того ж дня, о 16.17, у Кременчуці, на проспекті Свободи, сталося коротке замкнення у відсіку двигуна легкового автомобіля. Обійшлось без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 2 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 2 особи поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.