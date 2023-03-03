Валюта знову дешевшає: де 3 березня в Кременчуці найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 197

Національний банк змінив тренд на пониження курс гривні, які ми спостерігали протягом останніх днів, на її підвищення. Сьогодні НБУ понизив офіційний курс євро і злотого відповідно на 29 та 8 копійок стосовно гривні. На це відреагували курси в обмінниках банків. Отже, готівкова валюта напередодні вихідних подешевшала.

За добу курс гривні стосовно готівкового долара, євро та злотого у порівнянні з вчорашнім днем знизився на 10-35 копійок.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,40 – 38,80 грн, а продають по 38,90 – 39,60 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США зріс на 10 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, Креди Агріколь Банку та Ідея Банку, де за нього дають найбільше (38,80 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,90 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара заявлений в Ідея Банку - 39,60 грн за $1.

Втім, долар сьогодні є у вільному продажу в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку його продають по 39,40 грн за $1 (вчора було 39,35 грн).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,00 – 40,65 грн. Продають євро по 41,00 – 42,50 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро зріс одразу на 35 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Полтава-Банку, де найвищий курс (40,65 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,00 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,50 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,25 грн (вчора продавали по 41,40 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,65 грн. А продають злотий по 8,75 – 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого зріс на 15 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,65 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,00 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Полтава-Банк (8,75 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). А євро дешевшало на 29 копійок. Нагадаємо, що вчора НБУ підняв курс євро на 25 копійок. Тож офіційний курс євро повернувся на рівень середи.

Курс злотого сьогодні також знизився - на 8 копійок (вчора злотий подорожчав на 11 копійок). Отже, тренд на зміцнення національної валюти напередодні вихідних днів повернувся.

Курс валют НБУ на 3 .0 3 .2023 року: