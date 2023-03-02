4 березня в МПК виступлять лігасмішники СМТ, репер Артем Лоїк і співачка Абіє

У суботу, 4 березня, у Кременчуці відбудеться благодійний концерт зірок музичного та гумористичного жанрів з Полтавщини.
Зі сцени Міського палацу культури лунатимуть жарти чемпіонів «Ліги сміху» команди «СМТ» і пісні відомого полтавського репера Артема Лоїка та миргородської співачки Абіє.
Весь прибуток від концерту направлять на потреби ЗСУ.
Початок о 18.00. Кількість місць обмежена.
Довідки та бронь за телефоном: 099 932 8176
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер