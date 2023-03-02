4 березня в МПК виступлять лігасмішники СМТ, репер Артем Лоїк і співачка Абіє

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 183

Обіцяють живий звук, а весь прибуток направлять на потреби ЗСУ

У суботу, 4 березня, у Кременчуці відбудеться благодійний концерт зірок музичного та гумористичного жанрів з Полтавщини.

Зі сцени Міського палацу культури лунатимуть жарти чемпіонів «Ліги сміху» команди «СМТ» і пісні відомого полтавського репера Артема Лоїка та миргородської співачки Абіє.

Весь прибуток від концерту направлять на потреби ЗСУ.

Початок о 18.00. Кількість місць обмежена.

Довідки та бронь за телефоном: 099 932 8176