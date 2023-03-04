Легіонер, душа й чужа таємниця: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Світлана Талан «Душа Ніколь»
Ніколь – талановита скульпторка. Багато років тому вона вийшла заміж й народила доньку Лізу, але все скінчилося розлученням. Вона так і не змогла влаштувати особисте життя. Усе йшло шкереберть. До зустрічі з її першим і справжнім коханням.
Проте минуле повертається із чорною звісткою. Ніколь дізнається, що дванадцять років тому вона народила двійню – хлопчика і дівчинку. Жінка за будь-яку ціну прагне побачити сина, з яким її розлучили. Але доля має свої плани. Життя поставить Ніколь перед вибором: виправити помилки минулого чи жити щасливим майбутнім.
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Ксенія Циганчук «Хто тебе вбив»
Цей новий роман Ксенії Циганчук має сподобатися поціновувачам саме детективного жанру.
Колись вона знала, чого чекати від кожного наступного дня. Тепер усвідомила, що рутина – це омана. Будь-якої миті усе може кардинально змінитися. Випадковий погляд, хибне припущення – і чужа таємниця затягує у смертельний вир.
Події минулого не відпускають сім’ю Грушевських. Чи все так, як здається? А раптом вбивця весь час був поруч?
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Джордж Менінгтон «Щоденник легіонера»
Це одна з тих книг, що створили у світовій літературі образ легіонерської романтики. Її автор, Джордж Менінгтон, за своє життя пройшов шлях безкінечних авантюр, а отже, не міг оминути легіон, про що залишив цікаві спогади.
Іноземний легіон, мабуть, має найбільш романтичний ореол серед бойових підрозділів. Колоніальні війни. Притулок для втікачів з усього світу. «Ми не запитуємо тебе про минуле». «Ви будете битися не за Францію, а за легіон».
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер