Легіонер, душа й чужа таємниця: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Світлана Талан «Душа Ніколь»

Ніколь – талановита скульпторка. Багато років тому вона вийшла заміж й народила доньку Лізу, але все скінчилося розлученням. Вона так і не змогла влаштувати особисте життя. Усе йшло шкереберть. До зустрічі з її першим і справжнім коханням.

Проте минуле повертається із чорною звісткою. Ніколь дізнається, що дванадцять років тому вона народила двійню – хлопчика і дівчинку. Жінка за будь-яку ціну прагне побачити сина, з яким її розлучили. Але доля має свої плани. Життя поставить Ніколь перед вибором: виправити помилки минулого чи жити щасливим майбутнім.