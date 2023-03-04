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Легіонер, душа й чужа таємниця: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 227

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Світлана Талан «Душа Ніколь»

Ніколь – талановита скульпторка. Багато років тому вона вийшла заміж й народила доньку Лізу, але все скінчилося розлученням. Вона так і не змогла влаштувати особисте життя. Усе йшло шкереберть. До зустрічі з її першим і справжнім коханням.

Проте минуле повертається із чорною звісткою. Ніколь дізнається, що дванадцять років тому вона народила двійню – хлопчика і дівчинку. Жінка за будь-яку ціну прагне побачити сина, з яким її розлучили. Але доля має свої плани. Життя поставить Ніколь перед вибором: виправити помилки минулого чи жити щасливим майбутнім.

Ксенія Циганчук «Хто тебе вбив»

Цей новий роман Ксенії Циганчук має сподобатися поціновувачам саме детективного жанру.

Колись вона знала, чого чекати від кожного наступного дня. Тепер усвідомила, що рутина – це омана. Будь-якої миті усе може кардинально змінитися. Випадковий погляд, хибне припущення – і чужа таємниця затягує у смертельний вир.

Події минулого не відпускають сім’ю Грушевських. Чи все так, як здається? А раптом вбивця весь час був поруч?

  
 

Джордж Менінгтон «Щоденник легіонера»

Це одна з тих книг, що створили у світовій літературі образ легіонерської романтики. Її автор, Джордж Менінгтон, за своє життя пройшов шлях безкінечних авантюр, а отже, не міг оминути легіон, про що залишив цікаві спогади.

Іноземний легіон, мабуть, має найбільш романтичний ореол серед бойових підрозділів. Колоніальні війни. Притулок для втікачів з усього світу. «Ми не запитуємо тебе про минуле». «Ви будете битися не за Францію, а за легіон».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека новинки бібліотека-філія №2
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