У 8 жителів Кременчука вчора виявили COVID-19

Третього березня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 13 пацієнтів.
Одужали 15 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 шириться Україною.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер