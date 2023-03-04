У 8 жителів Кременчука вчора виявили COVID-19

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 91

Цього разу, чоловіків утроє більше за жінок

Третього березня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком 34 та 60 років;

6 чоловіків віком від 32 до 65 років.

6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 13 пацієнтів.

Одужали 15 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 679;

одужало - 26 858;

померло - 739.

Раніше ми писали, що нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 шириться Україною.