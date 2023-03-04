Плюс два новачки: «Кремінь» розписав мирову з запорізьким «Металургом»

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 153

Матч відбувся у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена»

Вчора, 3-го березня, футболісти «Кременя» зіграли товариський матч із запорізьким «Металургом». Гра відбулася на стадіоні «Кремінь-Арена». У контрольному матчі команди сильнішого не виявили.

ФК «Кремінь» – МФК «Металург» 1:1 (0:0)

Голи: ГНП 79 - Шалфєєв 72

«Кремінь»: Музичка (Оксененко 46), Азізов, Сидоренко (Кальчук 73), Аркуша (Пилипенко 63), Агапов (Товкач 73), Панчишин (ГНП 46), Матвєєв (П’ятибрат 73), Савіцький (ГНП 73), Молько (Глоба 63), Галоян (ГНП 73), Вівдич (Трофимюк 73).

Стартовий склад «Металурга»: Байда, Польовий, Басов, Палюх, Сокол, Крапивний, Шалфєєв, Сніжко, Сейтхалілов, Могильний, Сидоров.

Команди забивали голи у другому таймі – у складі запоріжців відзначився Єгор Шалфєєв.

Кремінь» підписав перших двох новачків: воротар Олексій Слуцький (02.06.2002) та нападник Мирослав Трофимюк (08.04.2001).

Сьогодні, 4 березня о 13.00, «Кремінь» вдома зіграє спаринг у рамках Зимового кубку ПФЛ з бузівською «Нивою».