«Кременчукгаз» подарував фронтовим медикам позашляховик

«Кременчукгаз» подарував машину фронтовим медикам. Газовики відновили свій старий автомобіль спільно з «Волонтерським штабом оборони Кременчука».
Ініціатором перетворення цієї машини у бойову одиницю став голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
— Розібраний УАЗ раніше стояв на Семенівській дільниці «Кременчукгазу» без двигуна та без шин, у далеко не ідеальному стані. Його доставили до Кременчука.
Десь 30-40 тис. грн із зібраних волонтерами коштів ми вклали у відновлення машини. Знайшли двигун. Найскладніше було з електромережею. Її практично зробили заново. Освіжили салон, обшивку, поклали лінолеум.
Передали безплатно військовій частині як гуманітарну допомогу. Поїхав на передову рятувати поранених, — розповів керівник транспортної структури підприємства Олександр Гринько.
Ремонтні роботи проводили самі газовики на базі майстерні «Кременчукгазу». Машиною займалися, після того, як виконували завдання з основної роботи. Намагалися впоратися якнайшвидше — уклалися в півтора місяця.
Працювали над відновленням позашляховика слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів Григорій Астахов і Володимир Самсонов, екскаваторник Олег Андрущенко (він же зварювальник, рихтувальник і маляр) та електрик Роман Різник.
Раніше ми писали, як ще волонтерять працівники «Кременчукгазу».
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер