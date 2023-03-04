«Кременчукгаз» подарував фронтовим медикам позашляховик

«Кременчукгаз» подарував машину фронтовим медикам. Газовики відновили свій старий автомобіль спільно з «Волонтерським штабом оборони Кременчука».

Ініціатором перетворення цієї машини у бойову одиницю став голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

— Розібраний УАЗ раніше стояв на Семенівській дільниці «Кременчукгазу» без двигуна та без шин, у далеко не ідеальному стані. Його доставили до Кременчука.

Десь 30-40 тис. грн із зібраних волонтерами коштів ми вклали у відновлення машини. Знайшли двигун. Найскладніше було з електромережею. Її практично зробили заново. Освіжили салон, обшивку, поклали лінолеум.

Передали безплатно військовій частині як гуманітарну допомогу. Поїхав на передову рятувати поранених, — розповів керівник транспортної структури підприємства Олександр Гринько.