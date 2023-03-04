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«Кременчукгаз» подарував фронтовим медикам позашляховик

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 168

 

Зазнавши серйозного ремонту, автівка поїхала на передок рятувати поранених захисників України

«Кременчукгаз» подарував машину фронтовим медикам. Газовики відновили свій старий автомобіль спільно з «Волонтерським штабом оборони Кременчука».

Так було
Так було

Ініціатором перетворення цієї машини у бойову одиницю став голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

— Розібраний УАЗ раніше стояв на Семенівській дільниці «Кременчукгазу» без двигуна та без шин, у далеко не ідеальному стані. Його доставили до Кременчука.

Десь 30-40 тис. грн із зібраних волонтерами коштів ми вклали у відновлення машини. Знайшли двигун. Найскладніше було з електромережею. Її практично зробили заново. Освіжили салон, обшивку, поклали лінолеум.

Передали безплатно військовій частині як гуманітарну допомогу. Поїхав на передову рятувати поранених, — розповів керівник транспортної структури підприємства Олександр Гринько.

Ремонтні роботи проводили самі газовики на базі майстерні «Кременчукгазу». Машиною займалися, після того, як виконували завдання з основної роботи. Намагалися впоратися якнайшвидше — уклалися в півтора місяця.

 

Працювали над відновленням позашляховика слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів Григорій Астахов і Володимир Самсонов, екскаваторник Олег Андрущенко (він же зварювальник, рихтувальник і маляр) та електрик Роман Різник.

— Від початку був практично сам кузов. Перебрали всі механізми, все налаштували, оснастили новою помпою та генератором. Керівник Волонтерського штабу Олег Биков привіз гуму для ґрунтових доріг – поставили нові колеса. Колір та малюнок придумали волонтери, запросили художника, який пофарбував та набив через трафарет піксель.Підготували автомобіль до відправлення туди, де на нього вже чекали, — розповіли хлопці.

Раніше ми писали, як ще волонтерять працівники «Кременчукгазу».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчукгаз
Теги: допомога ЗСУ Кременчукгаз допомога волонтери
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