У операції зі стеження за Bihus.Info брала участь автівка з Кременчука

Вчора, 22:37 Переглядів: 201

Щоправда, у компанії, на яку зареєстрована автівка, стверджують, що вона в цей час була на платній парковці в Кременчуці

Bihus.Info ідентифікували тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року. Як пише команда на власному сайті, зробити це вдалося завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу.

За операцію відповідав Департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки імовірно залучали та Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

У самому комплексі операція спецслужби тривала 6 діб. У день прибуття журналістів у комплекс, на його зовнішній парковці цілий день провів Volkswagen Tiguan, номер якого зареєстрований на компанію з Кременчука ТОВ «Техтранссервіс». Коли журналісти зателефонували директорці товариства, то і вона, і головний інженер запевнили, що авто з жовтня стояло на платній парковці, про що свідчать чеки та записи з камер відеоспостереження. Але, за словами журналістів Bihus.Info, надати копії цих чеків та записів з камер власники відмовились, а потім перестали брати трубку.

За даними Bihus.Info, Tiguan двічі виїжджав з Кременчука — 27 грудня в район Бузової, де розташований комплекс «Українське село», в якому за журналістами-розслідувачами стежили, і 19 січня у Київ.

Детальніше про автівку та розслідування загалом — у відео:

Згідно з даними Youcontrol, ТОВ «Техтранссервіс» зареєстроване 2.03.2018 і займається вантажним залізничним та автомобільним транспортом, а також наданням транспорту в оренду та техобслуговуванням транспортних засобів.