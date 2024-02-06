У Кременчуці на проїжджу частину дороги впало дерево

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Надзвичайники за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали його з дороги

Вчора, 5 лютого, близько 20.40, на вулиці Лікаря Парнети у Кременчуці на проїжджу частину дороги впало дерево. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники розпиляли дерево та прибрали його з дороги.

На місці працювала 16-а державна пожежно-рятувальна частина.

Нагадаємо, що журналісти «Кременчуцького Телеграфа» виявили поблизу міського палацу культури «аварійну» ялинку.