До Кременчука з концертом завітав Іво Бобул

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 282

Вчора, 24 березня до Кременчука завітав артист Іво Бобул зі своєю концертною програмою.

Концерт розпочався о 18.00, у Міському палаці культури.

Присутні в залі зустріли артиста гучними оплесками та вигуками. Також під час концерту прихильниці дарували артисту багато квітів.

Після виступу Іво Бобул пішов зі сцени, а фанати виходили із залу задоволені та, підспівуючи улюблені пісні.

Нагадаємо, що минулого разу Іво Бобул приїздив у Кременчук в листопаді минулого року, тоді він розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про кохання та секрети щасливого сімейного життя.