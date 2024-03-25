До Кременчука з концертом завітав Іво Бобул

Вчора, 24 березня до Кременчука завітав артист Іво Бобул зі своєю концертною програмою.
Концерт розпочався о 18.00, у Міському палаці культури.
Присутні в залі зустріли артиста гучними оплесками та вигуками. Також під час концерту прихильниці дарували артисту багато квітів.
Після виступу Іво Бобул пішов зі сцени, а фанати виходили із залу задоволені та, підспівуючи улюблені пісні.
Нагадаємо, що минулого разу Іво Бобул приїздив у Кременчук в листопаді минулого року, тоді він розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про кохання та секрети щасливого сімейного життя.
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