На дорозі Лохвиця-Гадяч зіткнулися Fiat Doblo та Ford Transit: постраждала пасажирка мікроавтобуса

21 серпня близько 11.00 на автодорозі Лохвиця-Гадяч неподалік села Вишневе Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції.
За попередньою інформацією слідства, Fiat Doblo під керуванням 35-річного мешканця Харкова, зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, яким керував 21-річний місцевий житель.
Внаслідок зіткнення 44-річну пасажирку Ford Transit госпіталізували до Лохвицької міської лікарні.
За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).
Нагадаємо, що напередодні на автодорозі Київ — Харків — Довжанський «Таврія» збила патрульного.
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