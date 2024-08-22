Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Віталія Стеценка. До Полтавського районного управління поліції звернулась місцева жителька з повідомленням про зникнення її 49-річного брата. Чоловік 20 липня поїхав до Києва, і з того часу його місцеперебування невідоме, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Опис зниклого:
Тих, кому відома інформація, що може допомогти в розшуку Віталія Стеценка, поліція просить повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або за номером 102.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукують Сергія Шамрая, рідні якого оголосили винагороду за інформацію.
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