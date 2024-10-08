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Полтавщина, Відключення світла

Учора на Полтавщині через погодні умови без світла були 27 населених пунктів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 60

 

Станом на сьогодні електропостачання усім споживачам відновили

Учора, 7 жовтня, на Полтавщині внаслідок несприятливих погодних умов без світла були громадяни у 27 населених пунктах. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, аварійні відключення світла відбулися у Гадяцькій, Пирятинській, Лубенській, Семенівській, Зіньківській та Котелевській громадах. Знеструмленими перебували 4766 побутових та 321 юридичний споживач.

На місцях працювали 6 аварійних бригад «Полтаваобленерго». Підрозділи ДСНС до відновлювальних робіт не залучали.

Також, за інформацією надзвичайників, станом на 6.00 8 жовтня світло усім користувачам відновили.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують сильні пориви вітру і в Кременчуці на 8 жовтня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: негода електромережі світло
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