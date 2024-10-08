Вища рада правосуддя звільнила суддю Октябрського районного суду Полтави

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 332

Загалом, від початку року ВРП звільнила з посад 221 судді

З 6 заяв про відставку, які розглядала Вища рада правосуддя, вона задовольнила 5 із них, встановивши наявність необхідного стажу та відсутність дисциплінарних проваджень. Одну — відклали.

За такі рішення проголосували члени ВРП під час засідання, інформує «Закон і Бізнес».

Так, у зв’язку з поданою заявою у відставку з посади судді Октябрського районного суду Полтави звільнили Анатолія Савченка.

Нагадаємо, у вересні ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна, до якого дисциплінарна плата застосувала стягнення у вигляді суворої догани, але Рада за скаргою НАБУ вирішила звільнити його з посади.