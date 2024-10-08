Вища рада правосуддя звільнила суддю Октябрського районного суду Полтави

З 6 заяв про відставку, які розглядала Вища рада правосуддя, вона задовольнила 5 із них, встановивши наявність необхідного стажу та відсутність дисциплінарних проваджень. Одну — відклали.
За такі рішення проголосували члени ВРП під час засідання, інформує «Закон і Бізнес».
Так, у зв’язку з поданою заявою у відставку з посади судді Октябрського районного суду Полтави звільнили Анатолія Савченка.
Нагадаємо, у вересні ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна, до якого дисциплінарна плата застосувала стягнення у вигляді суворої догани, але Рада за скаргою НАБУ вирішила звільнити його з посади.
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