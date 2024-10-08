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На Полтавщині судитимуть організатора підпільної заправки — БЕБ

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 291

Вилучили 1 950 літрів пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовленого пального. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що 51-річний кременчужанин організував продаж пально-мастильних матеріалів, виготовлених без відповідних дозволів. Чоловік закуповував пальне та зберігав його на самостійно облаштованій автозаправній станції, не маючи необхідних ліцензій. Він збував пальне мешканцям Полтавської та сусідніх областей.

Під час обшуків на території міні-АЗС детективи вилучили 700 літрів дизельного пального та 1 250 літрів бензину А-95 на загальну орієнтовну суму 105 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України проводили детективи ТУ БЕБ Полтавської області, за підтримки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що харківське ТОВ має повернути понад 2 млн грн у бюджет Кременчука, безпідставно отриманих за постачання пального Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству, яке закуповується за гроші з місцевого бюджету. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ пальне АЗС
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