Переплати на пальному: харківське ТОВ має повернути понад 2 млн грн у бюджет Кременчука

Трьома додатковими угодами учасники правочину протиправно збільшили ціну за одиницю товару на понад 30%
Харківське товариство з обмеженою відповідальністю має повернути у бюджет Кременчука понад 2 мільйони гривень. ТОВ безпідставно отримало гроші за постачання пального Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству, яке закуповується за гроші з місцевого бюджету. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 4 жовтня.
Вказано, що у 2021 році ТОВ і КАТП уклали договір про постачання бензину А-92 та дизельного пального. Надалі трьома додатковими угодами учасники правочину протиправно збільшили ціну за одиницю товару на понад 30%.
Господарський суд Харківської області задовольнив позов Кременчуцької окружної прокуратури.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» виявив, що КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів гривень за завищеними цінами у кременчуцької фірми «Інтер Джак Ойл». Закупівлі аналізували на засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність».
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