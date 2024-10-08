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Здоров'я, Україна, Світ

У Золотоніському районі на Черкащині оголошена надзвичайна ситуація через поширення гарячки Західного Нілу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 256

 

Причиною такого рішення комісії з питань ТЕБ та НС став летальний випадок, який зафіксували у Золотоніському районі

На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Золотоніської РВА учора, 7 жовтня, було оголошено про надзвичайну ситуацію через поширення геморагічної гарячки Західного Нілу.

Причиною ухвалення такого рішення став перший летальний випадок внаслідок цього захворювання, зафіксований у Золотоніському районі, що було офіційно підтверджено лабораторними дослідженнями. Про це Золотоніська РВА повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Для захисту населення та запобігання розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб, комісія ухвалила рішення щодо впровадження комплексу профілактичних заходів.

— Гарячка Західного Нілу — це небезпечна вірусна хвороба, яку поширюють комарі. Зазвичай вона протікає з ознаками ГРВІ, що супроводжується високою температурою, а в тяжких випадках може призвести до летальних наслідків, — йдеться у повідомленні.

Симптоми гарячки Західного Нілу

Хвороба починається з ознобу та швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячка триває від 2 до 6 днів. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Специфічної терапії щодо лікування цього інфекційного захворювання не існує. При виявленні ознак варто звертатися до лікаря т лікуватися під наглядом фахівця.

Зазначимо, що відстань від Кременчука до Золотоніського району — близько 100 км.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила глобальний план боротьби з лихоманкою Денге та іншими хворобами, які переносяться комарами, оскільки через глобальні зміни клімату ці інфекції спалахують все частіше та з’являються там, де їх раніше ніколи не було. Швидкому поширенню захворювання, яке зараз є ендемічним у понад 130 країнах, сприяють також погана вода, недотримання правил санітарії та гігієни, а також міжнародні подорожі. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: надзвичайна ситуація лихорадка померла інфекційні захворювання комісія з питань ТЕБтаНС
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