На Полтавщині автівка зіткнулася з мотоциклом — поліція

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В результаті аварії мотоцикліста та його пасажира з травмами ушпиталили

Учора, 7 жовтня, близько 15.00 в одному з сіл неподалік Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Volkswagen Golf, за кермом якого перебувала 24-річна водійка, та мотоцикл Geon, яким керував 17-річний мотоцикліст.

Унаслідок аварії травмувалися мотоцикліст та його 18-річний пасажир — їх ушпиталили до лікарні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині зіткнулися легковик та мотоцикл — мотоцикліста з травмами ушпиталили.