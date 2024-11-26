Вимикатимуть світло на годину раніше: у «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень

У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинного відключення світла на вівторок, 26 листопада. Про це інформують у пресслужбі компанії.
Як повідомляють енергетики, знеструмлювати споживачів почнуть на годину раніше, о 13.00, замість 14.00, як повідомляли учора.
Погодинні відключення застосовуватимуть до споживачів по одній черзі і триватимуть вони до 21.00.
Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, у Кременчуці можливі і планові відключення світла.
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