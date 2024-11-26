Вимикатимуть світло на годину раніше: у «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень

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У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинного відключення світла на вівторок, 26 листопада. Про це інформують у пресслужбі компанії.

Як повідомляють енергетики, знеструмлювати споживачів почнуть на годину раніше, о 13.00, замість 14.00, як повідомляли учора.

Погодинні відключення застосовуватимуть до споживачів по одній черзі і триватимуть вони до 21.00.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, у Кременчуці можливі і планові відключення світла.



