Графік погодинного відключення світла на вівторок, 26 листопада – «Полтаваобленерго»

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень світла на завтра, 26 листопада.
Електропостачання будуть відключати з 07.00 до 10.00 та з 14.00 до 21.00 в обсязі 1-ї черги.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Перелік адрес ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми писали про повідомлення НЕК «Укренерго», що завтра світло відключатимуть лише в одну чергу.
У Кременчуці на завтра, 26 листопада, заплановані планові відключення електроенергії.
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