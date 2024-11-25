Графік погодинного відключення світла на вівторок, 26 листопада – «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 381

Знеструмлювати споживачів планують в обсязі однієї черги

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень світла на завтра, 26 листопада.

Електропостачання будуть відключати з 07.00 до 10.00 та з 14.00 до 21.00 в обсязі 1-ї черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Перелік адрес ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми писали про повідомлення НЕК «Укренерго», що завтра світло відключатимуть лише в одну чергу.

У Кременчуці на завтра, 26 листопада, заплановані планові відключення електроенергії.