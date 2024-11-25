Завтра відключати світло планують лише в одну чергу - «Укренерго»

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Графік погодинних відключень застосовуватимуть з 07.00 до 10.00 та з 14.00 до 21.00

У вівторок, 26 листопада, графік погодинних відключень (ГПВ) застосовуватимуть з 07.00 до 10.00 та з 14.00 до 21.00. Відключати електроенергію будуть в одну чергу.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Графік відключень буде оприлюднений пізніше на сайті операторів розподілу електроенергії – ПАТ «Полтаваобленерго».

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу, - йдеться у повідомленні.