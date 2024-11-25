Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 26 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: пров. Антіна Кущинського;

пров. Бондарський;

пров. Бригадирський;

пров. Кар'єрний;

пров. Козачий;

пров. Миргородский;

пров. Піщаний;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Хорольська, 30-67/18;

вул. Криворудна, 2-14;

вул. Підгірна, 1-38;

вул. Європейська, 83-87;

вул. Піщана, 13-26;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

вул. Велика набережна, 35- 39;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В'ячеслава Чорновола, 1-15;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. Енергетиків, 11-75;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

вул. Рудникова, 1-70/16;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

вул. Гранітна;

пров. Захисний;

пров. Козачий;

туп. Козачий;

вул. Криворудна;

пров. Сорочинський;

пров. Стрілецький;

пров. Фабричний;

вул. Хорольська, 64-117;

вул. Бетонна, 2/3-38;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;

вул. Миколи Леонтовича, 4-28;

пров. Солдатський;

вул. Сущинського, 2А-36;

вул. Олександра Довженка, 1-7;

вул. Княгині Ольги, 2-6;

просп. Свободи, 2/7-7Б;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;

вул. Сумська;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

вул. Полковника Оксанченка, 1-22;

просп. Полтавський, 87-140А. З 8.00 до 18.00: вул. Андрія Гончарова, 1-131;

вул. Гірська, 4-11;

вул. Кавказька, 1-59;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-189;

вул. Чечелевська, 1-46/43;

вул. Заводська;

проїзд Георгія Петька;

пров. Дмитра Вишневецького;

пров. Одеський;

пров. Чечелевський;

вул. Виноградна;

вул. В. Івасюка;

вул. І.Франка;

пров. Крюківський;

пров. Івана Приходька;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. М. Березовського;

вул. Республіканська;

пров. К. Ушинського;

пров. Ф. Мазуленка;

пров. Художній;

вул. Христини Алчевської;

вул. Художня;

вул. Рєпіна, 9/28-24;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 8.00 до 20.00: просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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