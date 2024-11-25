Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
Переглядів: 220
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 26 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- пров. Антіна Кущинського;
- пров. Бондарський;
- пров. Бригадирський;
- пров. Кар'єрний;
- пров. Козачий;
- пров. Миргородский;
- пров. Піщаний;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Криворудна, 2-14;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Європейська, 83-87;
- вул. Піщана, 13-26;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- вул. Велика набережна, 35- 39;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В'ячеслава Чорновола, 1-15;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- вул. Гранітна;
- пров. Захисний;
- пров. Козачий;
- туп. Козачий;
- вул. Криворудна;
- пров. Сорочинський;
- пров. Стрілецький;
- пров. Фабричний;
- вул. Хорольська, 64-117;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
- пров. Солдатський;
- вул. Сущинського, 2А-36;
- вул. Олександра Довженка, 1-7;
- вул. Княгині Ольги, 2-6;
- просп. Свободи, 2/7-7Б;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
- вул. Сумська;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Полковника Оксанченка, 1-22;
- просп. Полтавський, 87-140А.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Кавказька, 1-59;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
- вул. Чечелевська, 1-46/43;
- вул. Заводська;
- проїзд Георгія Петька;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пров. Одеський;
- пров. Чечелевський;
- вул. Виноградна;
- вул. В. Івасюка;
- вул. І.Франка;
- пров. Крюківський;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Насосна;
- пров. Насосний;
- вул. М. Березовського;
- вул. Республіканська;
- пров. К. Ушинського;
- пров. Ф. Мазуленка;
- пров. Художній;
- вул. Христини Алчевської;
- вул. Художня;
- вул. Рєпіна, 9/28-24;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.