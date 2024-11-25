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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 220

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 26 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Антіна Кущинського;
  • пров. Бондарський;
  • пров. Бригадирський;
  • пров. Кар'єрний;
  • пров. Козачий;
  • пров. Миргородский;
  • пров. Піщаний;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Європейська, 83-87;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • вул. Велика набережна, 35- 39;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • пров. В'ячеслава Чорновола, 1-15;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • вул. Гранітна;
  • пров. Захисний;
  • пров. Козачий;
  • туп. Козачий;
  • вул. Криворудна;
  • пров. Сорочинський;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Фабричний;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
  • пров. Солдатський;
  • вул. Сущинського, 2А-36;
  • вул. Олександра Довженка, 1-7;
  • вул. Княгині Ольги, 2-6;
  • просп. Свободи, 2/7-7Б;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
  • вул. Сумська;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Полковника Оксанченка, 1-22;
  • просп. Полтавський, 87-140А.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
  • вул. Чечелевська, 1-46/43;
  • вул. Заводська;
  • проїзд Георгія Петька;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • пров. Одеський;
  • пров. Чечелевський;
  • вул. Виноградна;
  • вул. В. Івасюка;
  • вул. І.Франка;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Насосна;
  • пров. Насосний;
  • вул. М. Березовського;
  • вул. Республіканська;
  • пров. К. Ушинського;
  • пров. Ф. Мазуленка;
  • пров. Художній;
  • вул. Христини Алчевської;
  • вул. Художня;
  • вул. Рєпіна, 9/28-24;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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