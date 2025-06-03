Серед обмежено придатних, які пройшли повторне ВЛК, лише 7% визнано повністю непридатними — Міноборони

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Серед обмежено придатних військовозобов’язаних, які вже пройшли повторну ВЛК, лише 7% визнані повністю непридатними до проходження військової служби зі зняттям з військового обліку. Приблизно така ж кількість військовозобов’язаних визнані повністю придатними без будь-яких обмежень. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

— Зараз процес проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними, - зазначив він.

За словами речника Міноборони, ще близько 6-7% тих, хто пройшов повторне ВЛК, визначені повністю придатними. А усі інші (близько 86% — ред.) визначені придатними до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, військових вищих навчальних закладах, або «тимчасово непридатні».

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Зазначимо, що статус «обмежено придатний» до військової служби був скасований рік тому для спрощення системи військового обліку. Спочатку військовозобов’язаним з таким статусом мали пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року. Однак через велику кількість осіб, які не встигли пройти медичний огляд, цей термін продовжили до 5 червня 2025 року.

Повторна ВЛК визнає гідними до служби 99% обмежено придатних — Веніславський

Нагадаємо, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський нещодавно заявив, що абсолютна більшість чоловіків, які мали статус обмежено придатних та повторно пройшли ВЛК, були визнані придатними до несення служби. За його словами, 99% військовозобов’язаних на повторній ВЛК визнають придатними до військової служби. При цьому, близько половини придатні без застережень, а решта мають обмеження.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Раніше ми писали, що Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила закон № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної ВЛК військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними, до 5 червня 2025 року.

Як повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП, у разі непроходження повторного ВЛК цією категорією військовозобов’язаних, відповідні звернення будуть направлені до Нацполіції для адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаних до районних ТЦК. Крім того, такі громадяни будуть притягнуті до адмінвідповідальності та з одночасним проходженням ВЛК. Розмір штрафу за невиконання вимог законодавства — від 17 000 до 25 500 грн.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Ми також писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.