Верховна Рада схвалила законопроєкт про Військового омбудсмана у першому читанні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 126

Сьогодні парламент прийняв у першому читанні ініційований 8 травня Президентом України законопроєкт №13266 про Військового омбудсмана. За нього проголосували 287 народних депутатів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмана. У ньому передбачено, що створення Офісу військового омбудсмана, як допоміжного органу при Президенті України для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони. Військового обмудсмана та його заступників призначатиме Президент України.

У законопроєкті також визначається порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв'язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес взаємодії Військового омбудсмана з іншими державними органами.

Зазначимо, що окрім цього законопроєкту Президент того ж дня подав до парламенту як невідкладний законопроєкт № 13267 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмана