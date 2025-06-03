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У Кременчуці зупинили 17-річного мопедиста без номерів та документів — вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 6

 

Юнак їхав без шолома, посвідчення водія та на незареєстрованому транспортному засобі

Сьогодні зранку патрульні зупинили водія мопеда Honda без державного номерного знаку, який їхав без мотошолома. Під час спілкування правоохоронці встановили, що за кермом перебуває 17-річний юнак, який не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, мопед не зареєстрований у встановленому законом порядку. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Ба більше, хлопець мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки на приладі Драгер — 1,96 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму, — йдеться у повідомленні.

На правопорушника склали 4 адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп’яніння) КУпАП;
  • протокол за ч. 5 ст. 121 (керування без мотошолома) КУпАП;
  • протокол за ч. 1 ст. 121-3 (експлуатація ТЗ без д. н. з.) КУпАП;
  • протокол за ч. 2 ст. 126 (керування особою, яка не має права керування) КУпАП.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій. Учасниками ДТП часто стають діти. Були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій мопедист
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