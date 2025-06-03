У Кременчуці зупинили 17-річного мопедиста без номерів та документів — вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 6

Сьогодні зранку патрульні зупинили водія мопеда Honda без державного номерного знаку, який їхав без мотошолома. Під час спілкування правоохоронці встановили, що за кермом перебуває 17-річний юнак, який не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, мопед не зареєстрований у встановленому законом порядку. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Ба більше, хлопець мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки на приладі Драгер — 1,96 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму, — йдеться у повідомленні.

На правопорушника склали 4 адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп’яніння) КУпАП;

протокол за ч. 5 ст. 121 (керування без мотошолома) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 121-3 (експлуатація ТЗ без д. н. з.) КУпАП;

протокол за ч. 2 ст. 126 (керування особою, яка не має права керування) КУпАП.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій. Учасниками ДТП часто стають діти. Були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.