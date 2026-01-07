Учора, 6 січня, близько 17.30 поблизу села Турбаї на Кременчуччині чоловік вистрілив у себе із мисливської зброї. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 51-річний чоловік вистрілив із необережності та влучив собі у ногу. Його ушпиталили. За даними лікарів, його життю нічого не загрожує.
Нині правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.
У поліції нагадують про необхідність дотримання правил безпечного поводження зі зброєю, зокрема не виконувати жодних дій без упевненості, що зброя розряджена, не спрямовувати її в бік людей або на себе та зберігати рушниці й боєприпаси у сейфах із обмеженим доступом.
Нагадаємо, торік на Полтавщині чоловік випадково витрелив собі із рушниці в обличчя.
