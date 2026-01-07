Новорічна ялинка у Кременчуці стоятиме до 1 лютого

Новорічно-різдвяні свята цьогоріч у Кременчуці завершаться 1 лютого. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 7 січня, на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Це стосується новорічної ялинки на площі Перемоги, новорічного ярмарку, а також святкової ілюмінації у сквері Бабаєва та на центральних вулицях.
Нагадаємо, торік у Кременчуці рішенням виконкому новорічні свята продовжували до 13 січня.
