Новорічна ялинка у Кременчуці стоятиме до 1 лютого

Сьогодні, 11:01

Так само до 1 лютого лишається і святкова ілюмінація у сквері Бабаєва та на центральних вулицях

Новорічно-різдвяні свята цьогоріч у Кременчуці завершаться 1 лютого. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 7 січня, на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Це стосується новорічної ялинки на площі Перемоги, новорічного ярмарку, а також святкової ілюмінації у сквері Бабаєва та на центральних вулицях.

— Ми провели консультації із підприємцями, які там (на новорічному ярмарку — ред.) працюють — вони готові далі теж працювати. Деякі з них нам дуже допомагають, у тому числі й фінансово для монтажу і демонтажу ялинки. Називати їх не буду, вони не дуже публічні люди, але кожен рік підтримують міські заходи і допомагають організовувати свята для кременчужан і гостей міста.

Нагадаємо, торік у Кременчуці рішенням виконкому новорічні свята продовжували до 13 січня.