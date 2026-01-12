Жителів Кременчука просять не викидати ялинки у сміттєві баки

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

Різдвяні дерева слід залишати на майданчиках для великогабаритного сміття, кажуть у міськраді

У Кременчуці комунальні служби закликають мешканців правильно утилізувати використані новорічні ялинки та не викидати їх у контейнери для побутових відходів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.

У міськраді пояснюють, що на контейнерних майданчиках передбачені окремі місця для великогабаритного сміття. Саме там слід залишати ялинки та гілля — окремо від іншого сміття. Це полегшує роботу працівникам КП «КАТП-1628» і дозволяє управляючим компаніям швидше прибирати прибудинкові території.

Викинуті у звичайні сміттєві баки ялинки ускладнюють процес вивезення відходів та створюють додаткове навантаження на комунальні служби.

Зібрані різдвяні дерева доставляють на територію КП «КАТП-1628», де їх подрібнюють і використовують для виготовлення паливних брикетів.

Нагадаємо, святкову ілюмінацію та «новорічне містечко» у Кременчуці не демонтуватимуть до кінця січня.