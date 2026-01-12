Микола Корецький
Кременчук

Побились в «Оптовичку»: у Кременчуці жінку оштрафували за бійку біля магазину

Вчора, 22:00 Переглядів: 221

 

Правопорушниці призначили покарання у вигляді штрафу — 510 гривень

16 листопада 2025 року близько 15.40 між двома жінками виникла раптова сварка в магазині «Оптовичок» у Кременчуці. Під час конфлікту одна з них схопила іншу за волосся, тягнула за одяг, а згодом вдарила кулаком у щелепу. Про це йдеться у витязі з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Внаслідок інциденту потерпіла отримала синець на щелепі. За висновком експерта, ушкодження належать до легких тілесних.

Обвинувачена повністю визнала вину, розкаялася та погодилася на розгляд справи у спрощеному порядку — без судових засідань і присутності сторін. Суд врахував, що жінка раніше не судима, не перебуває на обліку в лікарів та має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставин, які б обтяжували покарання, суд не встановив.

У результаті жінку визнали винною в умисному завданні легких тілесних ушкоджень та призначили покарання у вигляді штрафу — 510 гривень.

Раніше ми писали про працівницю «Маркетопту», яка публікувала у соцмережах інформацію про роботу ТЦК.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: архів Телеграфа/ілюстративне
Теги: судове рішення штраф бійка
Інформація

