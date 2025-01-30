На Полтавщині чоловік випадково вистрелив собі в обличчя з рушниці

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Минулої ночі, 30 січня о 00.30, в одному з сіл Новосанжарської громади чоловік отримав вогнепальне поранення. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Попередньо, 46-річний чоловік під час чищення своєї гладкоствольної рушниці, випадково здійснив постріл, унаслідок якого отримав поранення щоки. Медики доставили чоловіка до лікарні. Загрози його життю немає.

В поліції нагадують, що на Полтавщині триває процес декларування зброї. Порядок декларування та перелік документів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 11 січня писав, що від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

Нещодавно ми також повідомляли, що за минулий рік в Україні поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, майже 2 мільйони набоїв та 3 тонни вибухівки. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у 2024 році поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.