Для отримання статусу УБД: Міноборони удосконалило процедуру надання відомостей про участь у бойових діях

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 145 Коментарів: 1

Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни не пізніше пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження

Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Про це інформує Міністерство оборони України.

— Такі зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Його мета — врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері. Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи, — йдеться в повідомленні.

Вони зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок. Зокрема, це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

Уповноважені особи, визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року № 851.

Нагадаємо, минулого місяця ми писали, що Міністерство у справах ветеранів впровадило автоматизацію надання статусу учасника бойових дій (УБД), усунувши необхідність особистої участі військовослужбовців у процесі. Автоматизація виключає бюрократичні перепони та забезпечує швидке отримання всіх переваг статусу УБД.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що станом на початок листопада 2024 року, статус учасника бойових дій мають 33 753 жителів Полтавської області.