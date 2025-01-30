У Кременчуці чоловік вживав наркотики на дитячому майданчику: його затримали патрульні

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Сьогодні, 30 січня, на вулиці Київській у Кременчуці в одному із дворів патрульні затримали чоловіка, який вживав наркотики на дитячому майданчику. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

За попередніми даними, чоловік мав при собі наркотики рослинного походження. Крім того, на питання поліцейських, він не заперечував, що мав при собі канабіс та вживав його.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин.

Нагадаємо, наприкінці минулого року патрульні поліцейські у Кременчуці затримали чоловіка з наркотиками.